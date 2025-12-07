В Орловской области осудили подкупленного служащего

Мужчина попался на получении незаконного денежного вознаграждения.

Орловский районный суд рассмотрел уголовное дело о преступлении против интересов службы в коммерческой организации. Как пояснили в пресс-службе суда, оно было возбуждено по статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантом стал местный житель, который работал ведущим специалистом центра складской логистики одной из коммерческих организаций. В силу занимаемой должности отвечал за выбор поставщиков и заключение контрактов, проведение переговоров и формирование взаимовыгодных отношений с поставщиками.

На одной из таких сделок мужчина решил нажиться. Работники его фирмы по закону обязаны проходить обязательные периодические медицинские осмотры. Зная об этом, подсудимый выбрал некое ООО, которое было готово оказывать такие услуги. Вопрос оставался за малым: заключить контракт именно с этим ООО, а не с одной из множества других организаций, оказывающих аналогичные услуги.

Как следует из материалов дела, подсудимый начал намеренно «проталкивать» выбранное им ООО. Ему удалось убедить даже генерального директора своей организации в то, что договор необходимо заключить именно с выбранной им фирмой. И в октябре прошлого года такой договор был заключен – его предметом являлось оказание платных медицинских услуг по проведению периодического медицинского осмотра. Однако вскоре выяснилось, что подсудимый действовал скорее в своих собственных интересах, чем в интересах организации, в которой работал.

Представители фирмы, интересы которой он фактически лоббировал, передали ему денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, которое следствие и суд посчитали незаконным. Эти деньги были расценены как коммерческий подкуп, ведь заплачены они были ответственному должностному лицу, от которого зависело, с кем именно будет заключен договор. Фактически, мужчина использовал для наживы свое служебное положение.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, – сообщила пресс-служба Орловского районного суда. – Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Кроме того, назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с заключением договоров поставки юридическим лицам товарно-материальных ценностей, услуг, сроком на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу».

ИА “Орелград”