Железнодорожная компания получит выкуп от мэрии Орла

Чиновников горадминистрации обязали выплатить миллионы рублей.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению акционерного общества «Железнодорожная торговая компания» к муниципальному казенному учреждению «Жилищное управление города Орла» и администрации города Орла. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены управление муниципального имущества и землепользования и финансовое управление администрации города Орла, которые, впрочем, в суд не явились.

Суд установил, что АО «Железнодорожная торговая компания» является собственником нежилого помещения, а именно встроенного в дом магазина общей площадью 146,9 квадратных метра, расположенного в доме № 3 по улице Деповской. Этот дом в соответствии с постановлением администрации города Орла еще в 2017 году был признан аварийным и подлежащим сносу. АО «ЖТК» просило о получении компенсации за нежилое помещение, но в начале 2025 года получило отказ от МКУ «Жилищное управление города Орла».

Чиновники мотивировали отказ тем, что по условиям программы, утвержденной постановлением правительства Орловской области, плановая дата расселения указанного дома установлена до 1 сентября 2025 года. при этом «предоставление собственникам нежилых помещений либо иного способа восстановления прав программными мероприятиями не предусмотрено». Владелец спорного помещения обратился в экспертную организацию, и та определила рыночную стоимость помещения – 7,474 миллиона рублей.

Решение об изъятии имущества и сносе дома было принято администрацией города Орла, которая является главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным органом. МКУ «Жилищное управление города Орла» действует по заданию и в интересах администрации города, установил арбитраж. Следовательно, обязанность по выплате возмещения за изымаемое недвижимое имущество должна быть возложена на администрацию города Орла. Ведь именно она приняла решение, влекущее за собой изъятие имущества.

Взыскание средств должно производиться за счет средств бюджета города Орла, решил суд. Поскольку стороны не смогли мирно прийти к устраивающему их соглашению, суд постановил взыскать с администрации города Орла за счет средств казны в пользу АО «Железнодорожная торговая компания» выкупную стоимость за изымаемое нежилое помещение в размере 7,474 миллиона рублей. В счет возмещения расходов по уплате госпошлины мэрии придется заплатить еще 249 233 рубля, которые можно было бы для бюджета сэкономить, не прояви чиновники труднообъяснимое упрямство.

ИА “Орелград”