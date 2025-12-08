Орловцы смогут внепланово пожаловаться на коррупцию сотрудников Роспотребнадзора

8.12.2025 | 14:33 Криминал, Новости

Тематическую горячую линию проводит само управление ведомства по Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Мероприятие является частью общей борьбы с подобными явлениями.

Горячая линия пройдёт завтра, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией. Все желающие смогут сообщить о возможных нарушениях коррупционного характера, допущенных сотрудниками областного управления Роспотребнадзора.

Звонки принимаются с 9 до 18 часов (с перерывом с 13:00 до 13:45). Контактный телефон – 8 (4862) 41-72-61.

Впрочем, ведомство напоминает, что аналогичные горячие линии организуются каждый последний четверг каждого месяца.

Кроме того, в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области работает телефон доверия. На него также принимается соответствующая информация.

Обратиться на телефон доверия можно с понедельника по четверг с 9 до 18 часов или в пятницу с 9 до 16:45.

«Конфиденциальность обращения гарантируется», – указали в ведомстве. В то же время в управлении напомнили, что за заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрена уголовная ответственность.

ИА «Орелград»


