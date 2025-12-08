В Орловской области назвали главные проблемы пассажиров

Управление Роспотребнадзора подвело итоги тематической горячей линии.

Она проводилась на протяжении двух рабочих недель. Число обращений оказалось достаточно высоким. В ведомство обратились 103 человека.

Как рассказали в управлении, позвонивших интересовали вопросы, которые касались

правил оказания транспортных услуг,

доведения до потребителей информации об исполнителе и услуге,

правил бронирования билетов и возврата денег,

деятельности агрегаторов автомобильных перевозок и такси,

деятельности перевозчиков общественным авто- и элетротранспортом.

По всем вопросам граждане получили разъяснения специалистов, в том числе о порядке действий в конкретных ситуациях.

Вне горячих линий получить такую информацию можно в управлении по телефонам 8 (4862) 41-52-52 и 42-26-59, а также по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43. Также граждане могут лично обратиться в приёмную управления на Наугорском шоссе, 2-А.

ИА «Орелград»