У ИП Антиповса Александроса отозвали документы на мясо и рыбу

8.12.2025 | 14:06 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Фото: ИА «Орелград»

Предприниматель зарегистрирован в Свердловском районе в деревне Братское.

Как выяснило ведомство, разрешительные документы, полученные ИП, не отвечали всем требованиям технических регламентов таможенного союза. Декларации о соответствии выдавались на основании испытаний, которые не обеспечивали подтверждение всего объёма необходимых исследований.

Например, при декларировании рыбной продукции отсутствовали исследования на паразитов, а также на содержание ряда небезопасных веществ (в том числе, гистамина, диоксинов, полихлорированных бифенилов). Не исключено, что форель (трёх видов) и горбуша (одного вида) могли повредить здоровью орловцев.

В свою очередь, куриные окорочка не были исследованы на содержание ряда антибиотиков – бацитрацина, тетрациклина, левомицетина.

В итоге четыре декларации о соответствии требованиям, выданные ИП, были признаны недействительными.

ИА «Орелград»


