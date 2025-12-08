В мэрии Орла рассказали о нападении на ёлку

Хулиган набросился на новогоднее дерево в центре города.

Инцидент произошёл на Ленинском (Александровском) мосту 5 декабря.

«Без всякой причины выдернул установленную в вазоне ёлку вместе с гирляндой. Довести задуманный акт вандализма до конца ему не удалось — гирлянда удержала дерево, поэтому хулиган просто бросил его на месте», – указали в пресс-службе городской администрации.

Как рассказал глава «Объединённого муниципального заказчика» Илья Филькин, фактически, инцидент не повлёк за собой материальный ущерб. Ёлка осталась целой. Специалисты уже установили её на прежнее место.

Также уточняется, что напавший на ёлку — молодой человек, который гулял не один, а в компании. Его действия зафиксировали камеры наружного наблюдения.

ИА «Орелград»