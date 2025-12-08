В Орле покажут кино о «Героях нашего времени»

Кинопоказ состоится в рамках цикла мероприятий с таким названием.

Его организуют в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Показ состоится 11 декабря, в четверг, в 12 часов.

Все желающие смогут увидеть фильм «Отважные. Про Любовь. Регулярная Армия». Его сняла режиссёр Олесч Шигина.

Документальная лента посвящена судьбам участников специальной военной операции. В рамках фильма бойцы разных возрастов и национальностей сами откровенно рассказывают зрителю о своей жизни.

Вход на показ — свободный.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»