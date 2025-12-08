В Орле простились с первым замдиректора центра «Патриот-57»

Яне Малковой было всего 39 лет.

Как рассказали в соцсетях Центра патриотического воспитания, она ушла из жизни 5 декабря, поздно вечером. Это произошло скоропостижно.

Накануне в Орле в Церкви Матроны Московской состоялось отпевание. Затем Яну Малкову упокоили на Иоанно-Богословском кладбище.

«Наш большой друг, наш наставник и огромной души человек… Она всегда полностью погружалась в работу, переживая за каждое мероприятие Центра, всё пропуская через свое большое сердце», – так охарактеризовали орловчанку в «Патриоте-57».

ИА «Орелград»