В Орле простились с первым замдиректора центра «Патриот-57»

8.12.2025 | 10:45 Новости, Общество

Яне Малковой было всего 39 лет.

Фото: vk.com/cpv_patriot57

Как рассказали в соцсетях Центра патриотического воспитания, она ушла из жизни 5 декабря, поздно вечером. Это произошло скоропостижно.

Накануне в Орле в Церкви Матроны Московской состоялось отпевание. Затем Яну Малкову упокоили на Иоанно-Богословском кладбище.

«Наш большой друг, наш наставник и огромной души человек… Она всегда полностью погружалась в работу, переживая за каждое мероприятие Центра, всё пропуская через свое большое сердце», – так охарактеризовали орловчанку в «Патриоте-57».

