На этой неделе на Орловской ТЭЦ будет шумно

8.12.2025 | 10:53 ЖКХ, Новости

Здесь будут проводить плановые работы по очистке оборудования.

ИА “Орелград”

Как пояснили в филиале АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация», для этого используется пар и кислород. В связи с работами рядом со станцией может заметно повыситься уровень шума.

«Волноваться не стоит – его уровень не превысит допустимую норму», – уточнили в «РИР Энерго».

Работы будут проводиться с 8 по 12 декабря с 8 до 20 часов.

Очистка необходима, чтобы оборудование функционировало эффективно и надёжно. В свою очередь, это является гарантией успешных и бесперебойных поставок энергии и тепла жителям города.

ИА «Орелград»


