В Орловской области могут ввести «день трезвости»

8.12.2025 | 16:55 Важное, Закон и порядок, Новости, Общество

Жители региона поддержали идею.

Речь идёт о возможном запрете на продажу алкоголя в Международный день защиты детей. Напомним, праздник отмечается 1 июня.

Опрос проводил детский омбудсмен региона Константин Домогатский. Также его поддержали некоторые телеграм-каналы.

В канале Домогатского возможность такого запрета одобрили ровно 75% участников. Остальные 25% забраковали идею.

«Благодарю всех, кто принял участие в опросе, и надеюсь на поддержку законодателей!» – резюмировал уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области.

На данный момент такие запреты существуют уже примерно в 40 регионах. В их числе — наши соседи по ЦФО, Курская, Липецкая и Белгородская области.

