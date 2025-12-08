В Орловской области могут ввести «день трезвости»

Жители региона поддержали идею.
Речь идёт о возможном запрете на продажу алкоголя в Международный день защиты детей. Напомним, праздник отмечается 1 июня.
Опрос проводил детский омбудсмен региона Константин Домогатский. Также его поддержали некоторые телеграм-каналы.
В канале Домогатского возможность такого запрета одобрили ровно 75% участников. Остальные 25% забраковали идею.
«Благодарю всех, кто принял участие в опросе, и надеюсь на поддержку законодателей!» – резюмировал уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области.
На данный момент такие запреты существуют уже примерно в 40 регионах. В их числе — наши соседи по ЦФО, Курская, Липецкая и Белгородская области.
