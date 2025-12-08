Экс-сотрудник ДПС вернёт свою взятку в сорокакратном размере

Бывшего орловского полицейского признали виновным в коррупционном преступлении.

Дело рассматривал Мценский районный суд.

Преступление произошло в 2022 году в мае. На тот момент орловец занимал должность старшего инспектора специализированного батальона ДПС.

Мужчина «соблазнился» взяткой в 22 тысячи рублей. В обмен на это он согласился закрыть глаза на нарушение, допущенное водителем. Как сообщает прокуратура Орловской области, оно заключалось в перевозке крупногабаритного груза с превышением установленных параметров, а также без разрешительных документов.

Более того, инспектор попросил другого сотрудника ДПС, остановившего транспорт, не составлять протокол и обеспечить дальнейший беспрепятственный проезд данного автомобиля. Очевидно, тот послушал коллегу, так как тоже стал фигурантом уголовного дела (правда, возбуждённого по другой статье — злоупотребление служебными полномочиями). Его дело ещё рассматривается судом.

Первому, теперь уже бывшему инспектору ДПС уже вынесен приговор. Ему придётся заплатить штраф в 880 тысяч — в 40 раз больше суммы взятки.

