В Орле отметили День героев Отечества

На бульваре Победы состоялось торжественное возложение цветов.

Их возложили к стеле «Орёл – город воинской славы», а также к бюстам генерала Горбатова, разведчиков Санько и Образцова, героев России Скворцова и Рязанцева. Кроме того, к стеле была возложена Гирлянда Славы – традиционный элемент таких церемоний, символизирующий вечную память о павших.

В мероприятии участвовали губернатор Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский, федеральный инспектор по Орловской области Алексей Королёв, мэр Юрий Парахин, председатель городского парламента Владимир Негин, начальник Управления ФСБ России по нашему региону Вячеслав Князьков.

Также о героях вспомнили участники специальной военной операции, представители политических партий, молодёжных и ветеранских общественных организаций.

