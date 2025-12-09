В Орле впервые пройдут чтения в честь врача Плетнёва

Мероприятие должно стать ежегодным.

Первые «Плетнёвские чтения» назначены на 15 декабря. Их проведут на базе Медицинского института ОГУ имени Тургенева.

Чтения посвящены памяти выдающегося врача-терапевта, одного из основоположников отечественной кардиологии Дмитрия Плетнёва.

Плетнёв был не только выдающимся специалистом, но и человеком с драматичной судьбой. В 1938-м его признали виновным в политических преступлениях и приговорили к 25 годам лишения свободы.

Впоследствии он содержался в Орловской тюрьме. В 1941-м году Дмитрий Плетнёв, в числе других заключённых, был расстрелян и захоронен в Медведевском лесу. В 1985-м его полностью реабилитировали.

Инициатором и организатором чтений выступил выступил академик РАН, известный врач-пульмонолог Александр Чучалин.

