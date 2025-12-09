Компания «32» признана лауреатом премии «Орловский Бизнес» в номинации «Репутация и доверие»

Компания «32», крупнейший центр цифровой стоматологии и врачебной косметологии в регионе, вошла в число победителей премии «Орловский Бизнес».

Награда в номинации «Репутация и доверие» пациентов стала признанием многолетней успешной работы и высокого уровня сервиса. Торжественная церемония состоялась 5 декабря 2025 года в Орле. Премию в номинации получила управляющая Отделением врачебной косметологии «32» Анна Матвеева.

Пациенты отмечают профессионализм врачей, внимательный подход и предсказуемые результаты лечения. Доверие к «32» подтверждают многочисленные положительные отзывы и высокий уровень удовлетворённости пациентов.

Особую роль в развитии компании сыграло внедрение уникальной концепции приема пациентов «Dent & Beauty», основанной на совместных протоколах лечения стоматологии и косметологии. Такой подход позволяет проводить комплексную коррекцию улыбки и черт лица в рамках единого процесса.

На пороге своего 35-летия, которое будет отмечаться в 2026 году, компания «32» продолжает внедрять передовые технологии — от 3D-навигации и искусственного интеллекта Diagnocat до Digital Smile Design и работы с операционными микроскопами и внутриротовыми сканерами.

Узнать больше о достижениях компании «32» и её услугах можно на официальном сайте: 32orel.ru.

