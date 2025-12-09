Правила жалоб на чиновников утвердили под Орлом

Интересный документ издала администрация Орловского муниципального округа.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила правила подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг. В частности, жаловаться местным жителям разрешено на неправомерные решения чиновников администрации, а также на их действия или бездействие. Согласно новым правилам жалоба подается на бумажном носителе, в том числе при личном приеме.

Учитывая развития цифровых технологий, правила предусматривают альтернативный вариант. Жаловаться можно и в электронном виде, причем, что интересно, адресовать электронную жалобу надо в тот же отдел, который предоставляет муниципальную услугу, качеством которой остался недоволен гражданин. Впрочем, правила предусматривают возможность подачи жалобы и лично главе Орловского муниципального округа.

Прием жалоб в письменной форме возможен и через местный отдел областного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. А в электронной форме жалобы можно также подавать через официальный сайт местной администрации и Единый портал предоставления государственных услуг. В жалобе обязательно следует указать не только свои собственные данные, но и наименования органа, должность и фамилию чиновника, на которого жалуются, а также решение или действия, вызвавшие недовольство гражданина.

Жалоба должна быть напечатана или написана разборчивым почерком, она не должна содержать оскорбительных и нецензурных выражений, иначе ее попросту не будут рассматривать. Правила гласят, что чиновник не вправе рассматривать жалобу на самого себя. По результатам рассмотрения «кляузы» может быть принято лишь два решения: администрация вправе либо удовлетворить жалобу, либо отказать в этом. При первом варианте администрация будет обязана устранить нарушения или недостатки, ставшие предметом жалобы.

ИА «Орелград»