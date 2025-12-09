Бизнесу возместят затраты на восстановление объектов после ударов врага

Ремонт входных дверей и остекление включены в аварийный перечень.

Администрация города Орла внесла изменения в действующий с 2020 года «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат, связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ». Такие субсидии выдаются за счет средств резервного фонда администрации города Орла.

Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Связаны они с атаками беспилотных летательных аппаратов вражеских вооружённых сил на город Орел. Такие атаки чреваты повреждениями объектов. Раньше постановление мэрии в качестве критериев отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидии считало только выполнение аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ, связанных с ЧС.

Теперь в постановлении четко прописано, что критерием отбора являются также работы, связанные непосредственно с ликвидацией последствий атак беспилотных летательных аппаратов и взрывоопасных предметов на территории города Орла. Соответственно, к числу аварийно-восстановительных работ теперь отнесено проведение ремонта входных дверей, остекление и ремонт оконных рам, лоджий и балконов как в многоквартирных, так и в индивидуальных жилых домах.

Напомним, администрация города Орла внесла изменения и в порядок использования бюджетных ассигнований собственного резервного фонда. Поправками предусмотрены дополнительные направления расходования средств. Как сообщают аналитики, в их число вошло оказание материальной помощи гражданам РФ, чьи транспортные средства либо имущество первой необходимости пострадали от беспилотных летательных аппаратов или взрывоопасных предметов в результате террористических атак.

Другим дополнительным направлением расходования средств стало оказание материальной помощи гражданам РФ, собственникам и нанимателям по договорам социального найма индивидуальных жилых домов и помещений в многоквартирных домах пострадавшим от беспилотных летательных аппаратов и взрывоопасных предметов. Материальная поддержка им гарантирована в случае повреждения их жилья в результате террористических атак в городе Орле.

«Выплаты не осуществляются в случае, если ранее на указанные цели предоставлялись выплаты из других источников финансирования, в том числе внебюджетных, и (или) в иной форме», – подчеркнули аналитики.

ИА «Орелград»