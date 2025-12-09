Победитель аукциона отказался делать памятники для Орла

Ими планировалось открыть Аллею Победителей в парке Победы.

Также свои заявки отозвали ещё трое претендентов, которые участвовали в соответствующем конкурсе, но не победили. Аукцион проводила Администрация Орла. Контракт должен был подписать «Объединённый муниципальный заказчик».

Это следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок. При этом конкретные названия субъектов предпринимательства не раскрываются.

Победитель, который отказался или уклонился от заключения контракта (по пока неизвестным причинам) брался изготовить для Орла пять бюстов выдающихся советских полководцев. В их число вошли те, кто непосредственно руководил операцией по освобождению нашей области от фашистов. Стоимость контракта должна была составить 3 миллиона 650 тысяч рублей.

Трое претендентов, отозвавших заявки, предлагали цену в 5 миллионов 470 тысяч, 7 миллионов 62 тысячи 377 рублей 7 копеек и 8 миллионов 153 тысячи 243 рубля.

ИА «Орелград»