Жители Орловской области через Почту России смогут получать товары напрямую из Индии

Во время государственного визита Владимира Путина в Дели почтовые операторы России и Индии заключили соглашение о сотрудничестве в сфере доставки товаров электронной коммерции. Документ подписали генеральный директор Почты России Михаил Волков и руководитель India Post Джитендра Гупта.
Компании планируют развивать логистическую инфраструктуру для e-commerce, включая курьерские сервисы и доставку крупногабаритных отправлений. Это позволит расширить ассортимент товаров для покупателей обеих стран.
Ежегодный импорт потребительских товаров из Индии в Россию достигает 5 млрд долларов. В 2025 году ожидается рост объёма экспресс-отправлений на 20%.
Глава Почты России Михаил Волков подчеркнул, что соглашение создаст основу для развития электронной торговли и улучшения доставки. Генеральный директор India Post Джитендра Гупта отметил, что это поддержит малый бизнес обеих стран.