Под Ливнами открылся большой магазин самообслуживания

9.12.2025 | 13:10 Новости, Экономика

Он будет работать в селе Успенское.

Фото: t.me/print_tv

Это современный магазин самообслуживания Ливенского районного потребительского общества. Новость сообщает «Принт-ТВ».

Площадь объекта составляет 157 квадратных метров. 105 из них приходится непосредственно на торговую зону.

Точка построена на месте старого магазина, который не функционировал около семи лет. Теперь местным жителям предоставляется ассортимент из примерно двух тысяч наименований различных товаров.

Отметим, что село Успенское – крупнейшее в Ливенском районе. Здесь проживают около 1800 человек.

ИА «Орелград»


