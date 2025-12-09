В Орле выступят «Лейся, песня» и «Динамит»

9.12.2025 | 13:01 Культура, Новости

Легендарные коллективы выйдут на сцену в рамках Фестиваля «Бирюза».

бирюза.рф

Гала-концерт Фестиваля национальных туристских маршрутов пройдёт на площади Ленина 13 декабря.

«Лейся, песня» исполнит для орловцев уже давно ставшие классикой хиты – «Обручальное кольцо», «Кто тебе сказал», «Где же ты была», «Родная земля» и другие произведения, хорошо знакомые многим поколениям. Другим участником станет группа «Динамит», которая стала знаменитой в нулевые годы,.

Также в программе исполнители народной музыки и танцев:

  • «Череповецъ» (Вологодская область),
  • «Селяне» (Рязанская область),
  • «Надея» (Брянская область),
  • «Славица» (Орёл).

Запланированы и выступления других коллективов. Концерт начнётся в 15:00 и завершится в 21:00.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


