В Орле выступят «Лейся, песня» и «Динамит»

Легендарные коллективы выйдут на сцену в рамках Фестиваля «Бирюза».

Гала-концерт Фестиваля национальных туристских маршрутов пройдёт на площади Ленина 13 декабря.

«Лейся, песня» исполнит для орловцев уже давно ставшие классикой хиты – «Обручальное кольцо», «Кто тебе сказал», «Где же ты была», «Родная земля» и другие произведения, хорошо знакомые многим поколениям. Другим участником станет группа «Динамит», которая стала знаменитой в нулевые годы,.

Также в программе исполнители народной музыки и танцев:

«Череповецъ» (Вологодская область),

«Селяне» (Рязанская область),

«Надея» (Брянская область),

«Славица» (Орёл).

Запланированы и выступления других коллективов. Концерт начнётся в 15:00 и завершится в 21:00.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»