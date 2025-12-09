Орловцы возмущены повторными слушаниями по крематорию

В адрес редакции «Орёлграда» поступило письмо от жителей посёлка Лесной.

Населённый пункт находится в Орловском муниципальном округе.

25 сентября здесь состоялись публичные слушания. На них рассматривался вопрос о законодательных изменениях, необходимых для осуществления проекта по строительству крематория.

«Порядка 170 человек, присутствовавших на слушаниях, высказали свое несогласие», – указали орловцы. Однако на 22 декабря уже назначены повторные слушания по данному вопросу.

«Видно, кому-то очень нужен крематорий. Мы не против данного объекта в Орловской области, но не нужно его строить там, где есть населённые пункты, санаторий, экологическая зона «Медведевский лес», школьные и дошкольные учреждения… К мнению народа не прислушиваются… Это же не социально значимый объект, приносящий пользу для всех. Ходить на слушания, наверное, будем бесконечно, но мнение едино и неизменно», – указывается в письме.

Также отмечается, что крематорий хочет построить частная компания. При этом губернатор Андрей Клычков высказывался против данного проекта.

Отметим, что в сентябре в Лесном публичные слушания проходили по целому ряду вопросов. Однако впоследствии прокуратура признала их результаты недействительными. Новое постановление о назначении слушаний также включает большое количество разных вопросов, а также охватывает множество населённых пунктов округа.

ИА «Орелград»