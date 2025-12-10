На Орловщине завершён капремонт автодороги

10.12.2025 | 16:53 ЖКХ, Новости

Трассу приводили в порядок в Колпнянском районе в селе Дровосечное.

Фото: zaizobilie-kolpna.ru

Об этом пишет районная газета «За изобилие».

Работы шли в два этапа. В рамках первого приводили в порядок участок от местной Дровосеченской школы до перекрёстка, в рамках второго — от дома №26 до фермы АО «Заря». Работы начались и завершились в текущем году.

В общей сложности обновлено около полутора километров дороги. Совокупная стоимость работ составила 10,84 миллиона рублей. Деньги взяли из Дорожного фонда Орловской области и местного бюджета.

Подрядчик исправил профиль земляного полотна, уложил два слоя щебня, а также заменил асфальтобетонное покрытие. К настоящему моменту ремонт уже принят.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU