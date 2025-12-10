На Орловщине завершён капремонт автодороги

Трассу приводили в порядок в Колпнянском районе в селе Дровосечное.

Об этом пишет районная газета «За изобилие».

Работы шли в два этапа. В рамках первого приводили в порядок участок от местной Дровосеченской школы до перекрёстка, в рамках второго — от дома №26 до фермы АО «Заря». Работы начались и завершились в текущем году.

В общей сложности обновлено около полутора километров дороги. Совокупная стоимость работ составила 10,84 миллиона рублей. Деньги взяли из Дорожного фонда Орловской области и местного бюджета.

Подрядчик исправил профиль земляного полотна, уложил два слоя щебня, а также заменил асфальтобетонное покрытие. К настоящему моменту ремонт уже принят.

ИА «Орелград»