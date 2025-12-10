Орлу выдали паспорт готовности к отопительному сезону

Об этом стало известно на заседании профильного комитета городского совета.

Информацию озвучил заместитель мэра Орла Алексей Степанов. Это произошло на сегодняшнем заседании комитета по ЖКХ, пишет «Орёлтаймс».

«Горячая вода сейчас – 58-60 градусов, теплоноситель – 70, количество жалоб в этом году минимальное», – отметил Степанов.

Однако заместитель мэра всё равно попросил орловцев оперативно сообщать о возникающих проблемах в Единую диспетчерскую службу.

Также отмечается, что паспорт был получен без задержек, в положенные сроки.

ИА «Орелград»