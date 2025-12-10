Орлу выдали паспорт готовности к отопительному сезону

10.12.2025 | 15:13 ЖКХ, Новости

Об этом стало известно на заседании профильного комитета городского совета.

Фото: ИА «Орёлград»

Информацию озвучил заместитель мэра Орла Алексей Степанов. Это произошло на сегодняшнем заседании комитета по ЖКХ, пишет «Орёлтаймс».

«Горячая вода сейчас – 58-60 градусов, теплоноситель – 70, количество жалоб в этом году минимальное», – отметил Степанов.

Однако заместитель мэра всё равно попросил орловцев оперативно сообщать о возникающих проблемах в Единую диспетчерскую службу.

Также отмечается, что паспорт был получен без задержек, в положенные сроки.

ИА «Орелград»


