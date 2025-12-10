Прокуратура обжаловала смягчение условий заключённого

Ранее Урицкий районный суд Орловской области решил перевести его в колонию-поселение.

Мужчина был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (которое повлекло за собой смерть, но уже «по неосторожности» — статья 111, часть 4 УК). Однако в какой-то момент решил ходатайствовать о смягчении своего наказания. Районный суд встал на его сторону.

В свою очередь, прокуратура обжаловала это решение в вышестоящей инстанции — областном суде. Апелляцию подал Орловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Контраргументом стало то, что осуждённый демонстрировал нестабильное поведение. В частности, ему объявляли выговоры.

Областной суд отметил решение районного. «В настоящее время осуждённый продолжает отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима», – указали в ведомстве.

ИА «Орелград»