Мэр пообещал жителям Орла освещение и светофоры

10.12.2025 | 11:49 ЖКХ, Новости, Транспорт

Юрий Парахин прокомментировал ряд обращений.

Фото: t.me/orelregion_government

Они поступили в рамках последнего прямого эфира губернатора Андрея Клычкова в социальных сетях.

Так, один из пользователей обратил внимание, что в сквере Орловских партизан отсутствует освещение. «Специалисты устраняют техническую неисправность кабельной продукции. Постараемся исправить до конца недели», – отреагировал мэр.

Ещё в одном случае орловцы посетовали на такие же проблемы в сквере имени Поликарпова. Здесь сроки оказались иными. Мэр указал, что выполнение данных работ запланировано на будущий год. При наличии нужных средств освещение сделают к 5-му августа.

Кроме того, орловцы подняли в комментариях тему запуска светофоров в микрорайоне «Новая Ботаника». Утверждается, что они установлены ещё летом, но не заработали до сих пор.

«Светофоры будут включены до конца года. Оплачиваем техприсоединение и запускаем», – ответил Юрий Парахин.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU