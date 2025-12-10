Мэр пообещал жителям Орла освещение и светофоры

Юрий Парахин прокомментировал ряд обращений.

Они поступили в рамках последнего прямого эфира губернатора Андрея Клычкова в социальных сетях.

Так, один из пользователей обратил внимание, что в сквере Орловских партизан отсутствует освещение. «Специалисты устраняют техническую неисправность кабельной продукции. Постараемся исправить до конца недели», – отреагировал мэр.

Ещё в одном случае орловцы посетовали на такие же проблемы в сквере имени Поликарпова. Здесь сроки оказались иными. Мэр указал, что выполнение данных работ запланировано на будущий год. При наличии нужных средств освещение сделают к 5-му августа.

Кроме того, орловцы подняли в комментариях тему запуска светофоров в микрорайоне «Новая Ботаника». Утверждается, что они установлены ещё летом, но не заработали до сих пор.

«Светофоры будут включены до конца года. Оплачиваем техприсоединение и запускаем», – ответил Юрий Парахин.

ИА «Орелград»