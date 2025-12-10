В Орле открылась группа дневного пребывания для особых детей

Она работает при центре комплексной помощи детям с нарушениями развития «Сможем вместе».

По сути проект представляет собой небольшой садик для особенных детей. Инициатива получила поддержку фонда «Страна для детей», а также уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.

Теперь по будням здесь можно будет оставить до 40 мальчиков и девочек — на три часа. В это время дети будут заниматься с педагогами-специалистами, а также играть. Как пояснила руководитель центра «Сможем вместе» Екатерина Омельченко, малышей обучат необходимым навыкам — общаться, ждать, просить о помощи незнакомого человека. Для кого-то это станет подготовкой к обычному детскому саду.

В те же часы их матери получат возможность уделить время себе, поговорить друг с другом или получить консультацию психолога, сообщают «Вести-Орёл».

ИА «Орелград»