Систему распознавания лиц внедрят в Орле

Финансирование проекта обеспечит областной бюджет.

Правительство региона внесло ряд изменений в паспорт государственной программы «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области». Так, запланированный общий объем финансирования программы, включающей в себя несколько подпрограмм, увеличен с 2,294 миллиарда рублей до 2,406 миллиарда рублей. Однако отметим, что в первоначальной редакции данная программа была утверждена еще в 2019 году, в составе ее финансирования учтены средства, уже освоенные в предыдущие годы.

В рамках программы, в частности, реализуется комплекс процессных мероприятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В соответствии с внесенными поправками финансирование данного проекта увеличено с 67,747 миллиона рублей до 189,136 миллиона рублей. Новшеством стали планы по внедрению программно-аппаратного комплекса биометрической идентификации личности – так называется процесс интеграции биометрических технологий в системы безопасности, в том числе уличные.

Такие комплексы могут использоваться в разных сферах, например, для предотвращения или фиксации входа и выхода людей через пропускные пункты, в системах видеонаблюдения и пр. Суть процесса идентификации заключается в том, что специальные алгоритмы выделяют уникальные характеристики из собранных данных и сопоставляют их с базой данных — полученные биометрические шаблоны сравниваются с ранее сохраненными записями. Если найдено соответствие, система принимает решение об идентификации или аутентификации пользователя.

В Орловской области в 2024 году на модернизацию и обслуживание АПК «Безопасный город» было потрачено 21,756 миллиона рублей. На эти средства было закуплено и передано в безвозмездное пользование региональному УМВД четыре автоматизированных рабочих места удаленного доступа операторов, два видеосервера и 10 жестких дисков хранения информации. Пять фрагментов системы были модернизированы, приобретено 100 лицензий на специализированное программное обеспечение для подключения дополнительных видеокамер.

К началу 2025 года только в областном центре правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» включал в себя 269 видеокамер, 178 из которых стояли на обслуживании КУ ОО «Орелтранссигнал» и 91 – у МКУ «ОМЗ города Орла». В других районах области в местах с массовым пребыванием граждан к началу 2025 года насчитывалось 620 видеокамер. С помощью технических средств в 2023 году в регионе было раскрыто 12 преступлений и пресечено 204 административных правонарушения, в 2024 году – раскрыто 11 преступлений и пресечено 209 административных правонарушений.

