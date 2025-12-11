Уроженца Орловщины осудили за призывы к сотрудничеству с ВСУ

Наказанием стал реальный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области. Дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд.

Известно, что осуждённый родился в Орловской области в 2002-м году, но в момент совершения преступления находился на территории Московского региона.

Сообщается что он разместил в интернете публикации, которые призывали российских военнослужащих переходить на сторону врага, а также передавать Вооруженным силам Украины информацию о дислокации и численности российских войск в зоне специальной военной операции. Также в телеграм-канале, где орловец являлся администратором, он опубликовал ряд видеороликов, которые пропагандировали идеи терроризма и оправдывали лиц, имеющих отношение к совершению соответствующих преступлений на территории нашей страны.

Данные факты установили в ходе мероприятий, проведённых УФСБ по Орловской области вместе с УФСБ по городу Москве и Московской области. Уголовным делом занималось Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве.

Уроженцу Орловщины вменили статьи «публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (280.4, часть 2, пункт «в») и «публичное оправдание и пропаганда терроризма» (205.2, часть 2). Наказанием стали три с половиной года колонии общего режима. Кроме того, гражданин лишился права заниматься администраторской деятельностью на сайтах — на два с половиной года.

Пока что приговор не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»