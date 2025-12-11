В Орле лифт в доме на Игнатова запустят перед Новым годом

Пока что жильцы вынуждены ходить пешком.

Напомним, ЧП произошло в доме №3. 2-го декабря новый грузовой лифт запустили в эксплуатацию. 4-го числа он «совершил неконтролируемый подъём на технический этаж, с силой ударился о крышу лифтовой шахты и упал на уровень 14-го этажа». Так как пассажирский лифт находится на ремонте, жильцы остались без подъёмных устройств.

Как рассказали в Региональном фонде капитального ремонта, представители этой организации побывали на объекте.

«По результатам выезда комиссии обнаружены повреждения лифтовой кабины. Повреждения платы управления визуально не подтверждены», – указали в РФКР.

В итоге было принято решение направить запрос в адрес завода, где изготовили лифт. Ожидается, что предприятие направит в Орёл специалистов для осуществления дальнейших работ.

«Запуск пассажирского лифта запланирован до 26.12.2025», – указали в фонде.

