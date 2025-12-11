В Орле состоится суд над подрядчиком школы в Жилина

В мошенничестве обвиняется Дмитрий Чуркин, глава ООО «АС Монтаж».

Вторым обвиняемым является Сергей Буланов, генеральный директор ООО «Кристал». В рамках строительства первая компания выступала подрядчиком, вторая компания — субподрядчиком.

Чуркину и Буланову вменяется четвёртая часть соответствующей статьи УК, где речь идёт об особо крупном размере. На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело передано в Советский районный суд Орла.

По версии следствия, в марте 2023-го года Чуркин, действуя от имени ООО «АС Монтаж», заключил с «Орёлгосзаказчиком» контракт на строительство школы. Работы надо было завершить к ноябрю 2024-го.

Однако бизнесмен не планировал исполнять условия контракта в полном объёме. По текущей версии, он вступил в сговор с Булановым, заключив с его компанией договор субподряда. Кстати, оба предпринимателя были в своих юридических лицах не только главами, но и единственными участниками.

Часть средств, полученных по контракту о строительстве школы, была перечислена на счета субподрядной организации, а также других юрлиц, которые формально существовали, но фактически не осуществляли хозяйственную деятельность. Впоследствии эти средства «обналичили» под видом исполнения других договоров. Также за счёт данных средств проводились «лизинговые платежи за дорогостоящее транспортное средство».

Как указывает ведомство, в итоге Чуркин и Буланов похитили из бюджета около 56 миллионов рублей.

Строительство не было завершено вовремя. Сейчас школа всё ещё не готова. В связи с этим ранее должностное лицо подрядчика было оштрафовано на 1,2 миллиона рублей.

ИА «Орелград»