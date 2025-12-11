Орловские магазины должны отказаться от трубочек со сгущёнкой

Речь идёт о снятии с реализации продукции определённого производителя.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, это ООО «Своё Калужское» (из соответствующего региона). Проблемными оказались два вида продукции – «Молоко сгущённое с сахаром вареное в вафельной трубочке с массовой долей жира 8,5%» и «Вафельная трубочка с вареной сгущенкой «Свитлогорье»».

Известно, что в орловские и курские магазины в совокупности поступило 116 килограмм такого товара. Однако ветеринарные сертификаты, выданные на продукцию, были аннулированы.

Причиной сталото, что при её производстве использовалось молочное сырье фантомных производителей. Кроме того, продукция производилась с нарушениями обязательных требований технических регламентов таможенного союза. Также было прекращено действие деклараций о соответствии.

Известно, что в Орловской области продукция поступила в 15 магазинов. На данный момент хозяйствующим субъектам направлены официальные предостережения. Ведомство потребовало изъять трубочки из обращения, так как они могут быть опасны для конечных потребителей.

ИА «Орелград»