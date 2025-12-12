Орловцы пытаются убрать дорожный знак петицией

Он установлен в Орле на перекрёстке Октябрьской и Андрианова.

Петиция создана на соответствующем сайте. На данный момент её подписал 521 человек.

Автор, местный житель, недоволен тем, что «потоки машин переносятся на другие улицы, создавая пробки и потенциальные аварийные ситуации». Орловец считает, что при установке дорожного знака не учитывались интересы местных жителей.

По его словам, многим водителям, чтобы попасть во двор своего дома, приходится либо использовать длинные и неудобные «окольные пути», либо даже нарушать ПДД. С проблемой столкнулись жители зданий по улицам Октябрьской (132-А, 134, 136), Костомаровской (1, 3, 5, 7), Андрианова (1, 2, 4, 5), а также по улице Горького (на участке между домом №115 и перекрёстком с Приборостроительной).

Затруднён и проезд к социальным объектам — школе №19 и школе для глухих и слабослышащих, а также к областному врачебно-физкультурному диспансеру.

