Орловцы могут принять участие в проекте «Новогодничайте с домашним театром»

Известные режиссеры и драматурги адаптировали любимые сюжеты детских сказок.

ВТБ запустил проект «Новогодничайте с домашним театром» — онлайн‑пространство для организации семейных театральных постановок в праздники.

На сайте доступны пять пьес по мотивам известных сказок для разных возрастов (от 3 лет до взрослых). Сценарии с выделенными репликами (можно использовать со смартфона или распечатать). Также есть советы режиссеров по постановке и репетициям. Присутствуют идеи для костюмов, грима и декораций. Предусмотрены подборки музыкального сопровождения. Также дополнительно размещены рецепты праздничных угощений и развлечений (картины по номерам, схемы для вязания, сценарий квеста).

Пьесы проекта:

для детей 3+: «Новогодняя елка» (И. Пачин) и «Мешок с подарками» (Л. Ли);

для детей 6+: «Путешествие Конька‑Горбунка» (И. Пачин) и «По щучьему велению» (П. Коротыч);

для взрослых (18+): «Зайкина избушка» (П. Пушкаева).

Пространство сайта имитирует настоящий театр. «Фойе» — тест для выбора подходящей пьесы. «Сцена» — сценарии. «Кабинет режиссера» — советы и новогодний чек‑лист и так далее.

Проект — часть имиджевой кампании ВТБ «Новогодничайте». Визуальный стиль построен на теплых вязаных элементах (синий шарф, еловые ветки, вязаные персонажи), а слоган призывает наслаждаться праздниками в кругу близких.

ИА “Орелград”