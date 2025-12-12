Орловцы могут принять участие в проекте «Новогодничайте с домашним театром»

12.12.2025 | 11:05 Культура, Новости

Известные режиссеры и драматурги адаптировали любимые сюжеты детских сказок.

ВТБ запустил проект «Новогодничайте с домашним театром» — онлайн‑пространство для организации семейных театральных постановок в праздники.

На сайте доступны пять пьес по мотивам известных сказок для разных возрастов (от 3 лет до взрослых). Сценарии с выделенными репликами (можно использовать со смартфона или распечатать). Также есть советы режиссеров по постановке и репетициям. Присутствуют идеи для костюмов, грима и декораций. Предусмотрены подборки музыкального сопровождения. Также дополнительно размещены рецепты праздничных угощений и развлечений  (картины по номерам, схемы для вязания, сценарий квеста).

Пьесы проекта:

  • для детей 3+: «Новогодняя елка» (И. Пачин) и «Мешок с подарками» (Л. Ли);
  • для детей 6+: «Путешествие Конька‑Горбунка» (И. Пачин) и «По щучьему велению» (П. Коротыч);
  • для взрослых (18+): «Зайкина избушка» (П. Пушкаева).

Пространство сайта имитирует настоящий театр. «Фойе» — тест для выбора подходящей пьесы. «Сцена» — сценарии. «Кабинет режиссера» — советы и новогодний чек‑лист и так далее.

Проект — часть имиджевой кампании ВТБ «Новогодничайте». Визуальный стиль построен на теплых вязаных элементах (синий шарф, еловые ветки, вязаные персонажи), а слоган призывает наслаждаться праздниками в кругу близких.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU