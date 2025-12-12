Орловская прокуратура пресекла тысячи нарушений прав детей

12.12.2025

Об этом стало известно на межведомственном совещании.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Встреча была посвящена вопросу защиты конституционных прав несовершеннолетних в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. Она прошла в Орловском областном суде в виде круглого стола.

Одним из участников стал прокурор нашего региона Алексей Тимошин. Как сообщили в прокуратуре, в этом году на Орловщине ведомство пресекло около восьми тысяч нарушений прав несовершеннолетних. Они выявлялись в сферах охраны жизни и здоровья детей, образования, отдыха, профилактики безнадзорности.

Также Алексей Тимошин подчеркнул важность усиления взаимодействия между ведомствами по данному направлению.

ИА «Орелград»


