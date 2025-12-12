«Раковарня две клешни» не послушала Россельхознадзор

12.12.2025 | 12:05 Закон и порядок, Новости

Заведение находится в Орле на улице Герцена, 1.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Оно принадлежит ИП Кутеко Г. В.. Ранее Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявило там нарушения, связанные с закупкой сырья, и объявило владельцу предостережение.

Спустя несколько недель была проведена повторная проверка. Ситуация не изменилась. ИП зарегистрировала торговую площадку в системе «Цербер», но не оформляла ветеринарные документы на подконтрольную продукцию. Между тем, в заведении продолжали продавать живых раков.

«Индивидуальный предприниматель проигнорировала ранее объявленное предостережение», – констатировали в ведомстве.

На этот раз Россельхознадзор не только объявил ИП ещё одно предостережение, но и передал информацию «в компетентные органы». Также управление ещё раз напоминает орловцам, что отсутствие ветеринарных документов может означать, что продукция, изготовленная из сырья, может представлять опасность для жизни и здоровья.

ИА «Орелград»


