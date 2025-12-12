Жителей орловской деревни принудили к вакцинации животных

12.12.2025 | 13:23 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Ещё в ноябре в Должанском районе ветеринарные специалисты столкнулись с отказом в вакцинации животных от бешенства. Жители села Козьма-Демьяновское отказались представить для вакцинации своих питомцев. А именно — 8 свиней, 14 овец и 8 собак.

Однако подобный отказ является нарушением федерального закона «О ветеринарии». В итоге Россельхознадзор потребовал, чтобы данные граждане уже самостоятельно доставили животных в ближайший ветеринарный пункт, который находится в райцентре Долгое. Причём — в десятидневный срок.

Как сообщило ведомство, на данный момент вакцинированы все животные, не привитые ранее. Таким образом, требования оказались выполнены.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU