Жителей орловской деревни принудили к вакцинации животных

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Ещё в ноябре в Должанском районе ветеринарные специалисты столкнулись с отказом в вакцинации животных от бешенства. Жители села Козьма-Демьяновское отказались представить для вакцинации своих питомцев. А именно — 8 свиней, 14 овец и 8 собак.

Однако подобный отказ является нарушением федерального закона «О ветеринарии». В итоге Россельхознадзор потребовал, чтобы данные граждане уже самостоятельно доставили животных в ближайший ветеринарный пункт, который находится в райцентре Долгое. Причём — в десятидневный срок.

Как сообщило ведомство, на данный момент вакцинированы все животные, не привитые ранее. Таким образом, требования оказались выполнены.

ИА «Орелград»