В Нарышкино простились с Юрием Губановым

Прощание с атаманом состоялось у сквера Героев сегодня утром.

О смерти известного орловца стало известно накануне. Юрию Губанову было 58 лет. Он был известен как создатель и атаман Хуторского казачьего общества Урицкого района (входящего в Орловское отдельское казачье общество Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»).

Губанов являлся местным уроженцем. Он учился в Нарышкинской школе №1. Окончил ПТУ-21, затем работал водителем, проходил службу в вооружённых силах. После получил высшее образование в Орловском государственном институте экономики и торговли (окончил в 1989).

С 2006 по 2014 годы руководил районным отделением ДОСААФ. В 2011 году избирался в муниципальный парламент, в 2014 стал заместителем секретаря райсовета.

Хуторское казачье общество Урицкого района было создано в 2016 году.

ИА “Орелград”