В Орле покойника потребовали признать банкротом

Особую норму закона о банкротстве попросили применить налоговики.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной налоговой службы России по Орловской области. Налоговики просили признать банкротом жителя Мценска, назначить для него арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Сириус», а также включить в третью очередь реестра требований кредиторов гражданина накопившуюся у него задолженность в размере 8,48 миллиона рублей.

Из материалов дела следует, что должник умер в мае 2025 года, что в суде было подтверждено свидетельством о его смерти. Однако налоговики сослались на пункт 2 статьи 223.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Она гласит, что в случае смерти гражданина или объявления его умершим при рассмотрении дела о банкротстве гражданина в части, не урегулированной параграфом 4, применяются правила главы Х Закона о банкротстве.

«Если сведения о том, что гражданин умер или объявлен умершим, стали известны арбитражному суду после возбуждения производства по делу о банкротстве, арбитражный суд выносит по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, или по собственной инициативе определение о применении при банкротстве гражданина правил настоящего параграфа», – говорится в определении суда.

Было установлено, что после смерти гражданина нотариус открыл наследственное дело. И за наследством к нему обратилась бывшая супруга умершего амчанина, действующая от имени их совместного несовершеннолетнего сына. В соответствии со статьей 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследственного дела. По истечении этого срока налоговики потребовали признать умершего гражданина банкротом, но отвечать по его обязательствам, возможно, будут его наследники – в пределах унаследованного имущества.

При таких обстоятельствах арбитражный суд пришел к выводу о необходимости привлечения к участию в деле в качестве заинтересованных лиц наследников: сына и бывшую супругу должника. Следующим шагом в этой истории станет судебное заседание по проверке обоснованности требований налогового органа к умершему гражданину.

