В Орле назвали простой способ разрешить спор по ОСАГО

Для этого достаточно обратиться к финансовому уполномоченному.

Любопытную памятку представили Орловское УФАС России и Отделение Банка России по Орловской области. Как пояснили в антимонопольной службе, эти ведомства активно взаимодействуют друг с другом в рамках «дорожной карты» по развитию конкуренции в регионе. Их усилия сосредоточены на противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке. Но сотрудничаю они и в вопросах защиты прав потребителей финансовых услуг.

В новой памятке даны полезные разъяснения на случай, если страховая компания отказывается организовать ремонт машины по ОСАГО, а предлагаемая сумма материального возмещения покрывает лишь малую часть фактической стоимости ремонта разбитого, например, в аварии автомобиля. Специалисты поделились тем, что и назвали лайфхаком. Пример ориентирован на орловцев, но, конечно, его можно масштабировать на всю страну.

«В последние месяцы многие орловские автомобилисты сталкиваются с одной и той же проблемой: действиями страховой компании при наступлении страхового случая, – сообщили в Орловском УФАС России. – Происходит так: страховщики отказываются организовать ремонт автомобиля. Взамен автовладельцу предлагают выплатить денежное возмещение. Однако его сумма зачастую оказывается значительно ниже той, которую запрашивают с автомобилиста в сервисе».

Как следует из памятки, наиболее простым решением в такой ситуации является обращение за помощью к финансовому уполномоченному, задачей которого является разрешение споров между гражданами и финансовыми организациями во внесудебном порядке. При этом его решения компании обязаны исполнять так же неукоснительно, как решения судей, подчеркнуто в памятке.

Обратиться к финансовому уполномоченному можно: через личный кабинет на сайте финансового омбудсмена; через любой МФЦ Орловской области; через Единый портал государственных услуг; по почте (119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 3); по телефону 8 (800) 200-00-10. Обращение к финансовому уполномоченному и его помощь бесплатны для граждан, подчеркнули в Орловском УФАС.

ИА “Орелград”