Волонтеры «Единой России» отремонтировали 62 дома в пострадавших районах Курской области

Партия расширяет гуманитарную миссию и помогает людям, которые находятся в трудных жизненных ситуациях.

«Единая Россия» ассоциируется с реальной помощью людям в сложных жизненных обстоятельствах, и это бесценная история, которую нельзя растерять. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Генсовета «Единой России». Он рассказал, что свыше 8 тысяч волонтеров и добровольцев от партии работают в госпиталях, восстанавливают мирную жизнь на исторических и приграничных территориях, помогают жителям регионов, столкнувшихся с чрезвычайными ситуациями.

– Вся эта деятельность партии находится на виду, она востребована, и она должна быть продолжена, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Подводя партийные итоги 2025 года, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что партия направила более 145 тысяч тонн гуманитарного груза на Донбасс, в Новороссию и приграничные регионы. Волонтеры ЕР собрали и вывезли с Черноморского побережья 3,3 тысячи тонн мазута и загрязненного песка. На освобожденных территориях Курской области отремонтировали 62 дома, благоустроили 39 дворов, оказали помощь 453 адресам.

– Мы можем решать достаточно серьезные задачи, выполняя волонтерскую миссию практически в любом регионе нашей страны и по любым задачам, которые перед нами будут стоять, – сказал Владимир Якушев.

В своем выступлении он также озвучил результаты исполнения народной программы в 2025 году, обозначил ключевые показатели партии по итогам ЕДГ и планы по дальнейшему усилению работы с базовыми внутренними структурами. На заседании Генсовет принял обращение к партийцам и согражданам в преддверии выборов в Госдуму и объявил о старте кампании.

В обращении перечислены ценности «Единой России», ключевые цели и задачи. В документе подчеркивается, что главный источник власти в стране – это многонациональный народ, а идеи и потребности граждан должны определять план работы парламента.

– Народная программа партии воплотит власть в конкретных проектах и решениях. Каждое из которых будет шагом к нашей общей Победе – благополучному и безопасному будущему. Для нас важно не просто получить поддержку – важно оправдать доверие, – говорится в обращении.

