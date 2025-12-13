В Орле суд оценил виновность в ДТП как 50 на 50

Материальную ответственность понесут сразу две организации.

Продолжение получила история с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Орле в декабре 2023 года. В тот день около 7 часов утра на улице Герцена произошла авария, а именно столкновение автомобиля «Кия Селтос», принадлежащего на праве собственности местной жительнице, автобуса ПАЗ и автомобиля «Газель Next», принадлежащего на праве собственности бюджетному учреждению Орловской области «Орловское автохозяйство».

В результате ДТП иномарка и «Газель» получили механические повреждения. В декабре 2024 года Советский районный суд города Орла постановил взыскать с БУ ОО «Орловское автохозяйство» в пользу хозяйки «Киа» около 800 тысяч рублей – в счет компенсации причиненного дорожно-транспортным происшествием ущерба. Дело дошло до апелляции, и определением судебной коллегией по гражданским делам Орловского областного суда вышеуказанное решение Советского райсуда было оставлено без изменения.

Взысканную сумму «Орловское автохозяйство» перевело потерпевшей в ДТП хозяйке иномарки. Попутно это предприятие подало иск в арбитражный суд Орловской области к МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» о возмещении имущественного ущерба, полученного в результате указанного выше ДТП. И арбитраж пришел к выводу о том, что причиной аварии являлось как ненадлежащее исполнение МБУ «Спецавтобаза» возложенных на него полномочий, так и грубая неосторожность в действиях водителя «Орловского автохозяйства». При этом степень их вины в совершении ДТП была определена как равная – по 50 процентов.

«Спецавтобаза» с этим не согласилась, но проиграла и в суде апелляционной инстанции. И вот теперь история получила продолжение. С учетом предыдущего решения арбитражного суда, определившего степень вины БУ ОО «Орловское автохозяйство» и МБУ «Спецавтобаза» по 50 процентов каждого, первая из этих организаций вновь обратилась в арбитраж. На этот раз она потребовала взыскать со «Спецавтобазы» половину той суммы, которую ранее она перечислила владелице иномарки.

Исковые требования бюджетного учреждения Орловской области «Орловское автохозяйство» были удовлетворены частично. Арбитраж постановил взыскать в его пользу со «Спецавтобазы» сумму ущерба в порядке регресса в размере около 400 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА “Орелград”