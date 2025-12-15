Благотворители начали сбор рождественских подарков

Объявлено о старте ежегодного благотворительного марафона «Свет Рождественской звезды»

В Орловской области стартовал ежегодный благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды». Об этом объявил женский монастырь во имя святой блаженной Ксении Петербургской, расположенный в селе Долбенкино Дмитровского района. В рамках акции планируется собрать 500 комплектов сладких подарков и 500 новых игрушек для детей разного возраста.

Организаторы пояснили, что рождественские дары будут переданы ребятам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также воспитанникам социальных учреждений Дмитровского района. Участие в акции может принять любой желающий. Для этого достаточно будет в срок до 27 декабря принести сладости или новые игрушки в пункт сбора, расположенный в доме №16 по переулку Воскресенскому в городе Орле. В монастыре будут признательны за любую оказанную помощь.

«Дар может быть и совсем небольшим. Даже сто граммов конфет принесут радость ребенку», – пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. – Благотворителей также просят поддержать акцию информационно: распространять плакаты по учреждениям и магазинам, делиться сообщениями о марафоне в социальных сетях. Организаторы выражают надежду, что общими усилиями удастся подарить свет и тепло Рождества тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке».

Тем временем в резиденции Управляющего Орловской митрополией подвели итоги творческого конкурса «Рождественская игрушка». Первый этап проходил в школах и других образовательных учреждениях Орловской области. Организаторы отмечают, что в этом году на конкурс поступило необычайно много разнообразных работ: от игрушек, выполненных в технике традиционной народной резьбы и соломоплетения, до современных интерпретаций рождественской темы, созданных с использованием авторских художественных приемов.

«После тщательного отбора эксперты определили пять лучших работ, которые отправятся представлять регион на заключительный Всероссийский этап конкурса, – сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. – Авторы игрушек станут участниками большого творческого финала, куда съедутся победители со всех уголков страны. Особый стимул для юных мастеров — шанс получить один из главных призов конкурса. Всего два победителя будут приглашены на Кремлевскую елку — самое ожидаемое и красочное новогоднее событие года».

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»