На Орловщине ежей вакцинируют от бешенства

Прививки животным делают в целях профилактики.

В целях обеспечения эпизоотического благополучия и предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний, ветеринарный врач Центра ветеринарии города Мценска проводит плановую вакцинацию животных, в частности, ежей, против бешенства. Об этом сообщило управление ветеринарии Орловской области.

«Бешенство представляет собой острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему и являющееся абсолютно летальным для человека и животных, – подчеркивают в ведомстве. – В связи с этим, профилактическая вакцинация диких животных, потенциальных переносчиков вируса, является неотъемлемой частью комплексной системы мер по предотвращению возникновения и распространения бешенства».

Ранее управление ветеринарии призвало жителей Орловской области избегать контактов с дикими животными. «В лесу будьте осторожны: дикие животные, которые болеют бешенством (например, лисицы, барсуки или волки), могут вести себя как угодно — быть агрессивными или, наоборот, ласковыми. Особенно это касается лисиц, которые могут подойти близко к людям», – предупреждают специалисты.

Они напоминают, что бешенство может передаться от животных к человеку, и для животных это заболевание всегда заканчивается смертью. Подхватить его могут любые млекопитающие. Заразиться можно через укусы, царапины или слюну больного животного. Например, такое возможно даже при разделке тушки дикого животного.

«Если вас укусило животное, не думайте, что оно выглядело здоровым, – говорят эксперты. – Вирус бешенства может быть в слюне больного животного за 10 дней до того, как у него появятся первые симптомы. Чаще всего домашние животные, которые могут заразить человека, — это собаки и кошки, а из диких — лисицы, волки, барсуки и грызуны».

Особенно важно следить за детьми, которые могут случайно столкнуться с животными, добавили в управлении ветеринарии. «Будьте осторожны при встрече с дикими животными на природе, так как они могут укусить, и это будет опасно для здоровья и жизни. Охотникам стоит использовать резиновые перчатки, когда они разделывают тушки животных или снимают с них шкурки», – считают в ведомстве.

ИА “Орелград”