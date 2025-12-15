Глава СКР обратил внимание на проблемы Карачевского шоссе

15.12.2025 | 15:00 ЖКХ, Новости

Местные жители пожаловались на состояние своих домов.

Фото: ОНФ в Орловской области

Речь идёт о зданиях №78, 80, 82 и 84. Они построены в 1957-м году. В 2021-м дома ремонтировали, но некоторые из жильцов считают, что после этого стало не лучше, а хуже.

Ранее внимание на проблему обратил региональный штаб «Общероссийского народного фронта».

Процессуальную проверку проводит орловское управление Следственного комитета России. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах данного мероприятия. Причём — как о предварительных, так и об окончательных.

Поручение дано руководителю регионального управления Александру Полшакову. Вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU