Глава СКР обратил внимание на проблемы Карачевского шоссе

Местные жители пожаловались на состояние своих домов.

Речь идёт о зданиях №78, 80, 82 и 84. Они построены в 1957-м году. В 2021-м дома ремонтировали, но некоторые из жильцов считают, что после этого стало не лучше, а хуже.

Ранее внимание на проблему обратил региональный штаб «Общероссийского народного фронта».

Процессуальную проверку проводит орловское управление Следственного комитета России. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах данного мероприятия. Причём — как о предварительных, так и об окончательных.

Поручение дано руководителю регионального управления Александру Полшакову. Вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»