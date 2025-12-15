Облсовет запустил телепроект против мошенников

Новая телепрограмма «Вне зоны доступа» создаётся по инициативе спикера регионального парламента Леонида Музалевского.

Программа будет выходить на телеканале «Первый Областной».

Первый выпуск рассказал о борьбе с мошенниками, которые звонят гражданам по телефону и выдают себя за сотрудников банков.

«К нам, к депутатам, постоянно поступают тревожные обращения от людей, которые столкнулись с мошенниками… Мы обязаны дать нашим жителям простые и понятные инструменты защиты. Инициатива создания этой программы — наш прямой ответ на запрос общества. Важно, чтобы каждый человек знал: если звонят «из банка» и просят перевести деньги или назвать коды — это всегда обман», – высказался Леонид Музалевский.

Также участие в разговоре приняли управляющий Отделением Банка России по Орловской области Роман Никольский и заместитель начальника полиции по оперативной работе Управления МВД России по нашему региону Михаил Кузьменко.

По словам Михаила Кузьменко, в текущем году с января по ноябрь включительно на Орловщине зарегистрировано целых 1488 случаев, когда мошенники обманывали граждан, используя информационно-телекоммуникационные технологии. Только в ноябре произошло 119 таких преступлений.

ИА «Орелград»