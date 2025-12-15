В Орле в поликлинику №3 пришёл врач-нефролог

15.12.2025 | 15:07 Медицина, Новости

Евгения Дубнякова — специалист с 35-летним стажем работы.

Фото: vk.com/poliklinik3orel

За эти годы она зарекомендовала себя как компетентный и ответственный врач, который обладает глубокими знаниями в области диагностики и лечения заболеваний почек и мочевыделительной системы. Об этом рассказали в самом медицинском учреждении.

Нового сотрудника взяли на работу «в рамках реализации мероприятий по укреплению кадрового состава».

Также в поликлинике рассказали, что Дубнякова уделяет большое внимание индивидуальному подходу к пациентам, комплексной оценке клинической ситуации и разработке персонализированных схем лечения.

Известно, что новая сотрудница — выпускница Смоленского государственного медицинского института, а также прошла интернатуру. Кроме того, Евгения Дубнякова неоднократно повышала свою квалификацию в рамках отдельных программ.

