Иностранца подозревают в попытке дать взятку

15.12.2025 | 16:15 Важное, Криминал, Новости

По текущей версии, он пытался подкупить орловского полицейского.

Фото: vk.com/club56875931

Информацию сообщили в управлении Следственного комитета России.

Согласно существующей версии, преступление произошло в Кромском районе. Подозреваемый – некий иностранный гражданин. Известно, что мужчине 26 лет.

Иностранец, находясь в отделении полиции, попытался передать сотруднику взятку. В обмен на это он хотел избежать привлечения к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Однако полицейский отказался от незаконного вознаграждения и сообщил о произошедшем своему руководству.

В итоге иностранного гражданина задержали. Следователь ходатайствовал о помещении его под стражу до суда. Эта просьба была удовлетворена.

Дело возбуждено по статье 291 УК (часть 3 и часть 3, статья 30).

ИА «Орелград»


