В Орловской области наконец-то открыли Тимирязевскую школу

15.12.2025 | 16:30 Новости, Образование

Ремонт должен был завершиться 10 октября.

Фото: Пресс-служба правительства Орловской области

Однако дата несколько раз переносилась.

Школа находится в Колпнянском районе. Реконструкция двухэтажного здания обошлась в 61 миллион рублей.

Как рассказли в пресс-службе правительства Орловской области, подрядчик выполнил значительный объём работ. В школе обновили кровлю, заменили инженерные сети, окна, установили новое напольное покрытие, паркетный и спортивный полы, двери, санузлы.

На базе школы функционируют современные классы «Точка роста» и «Центр детских инициатив» с интерактивными досками.

Ремонт проводился в рамках регионального проекта «Всё лучшее – детям» и национального проекта «Молодёжь и дети».

Фото: Пресс-служба правительства Орловской области

