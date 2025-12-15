В Орловской области наконец-то открыли Тимирязевскую школу

Ремонт должен был завершиться 10 октября.

Однако дата несколько раз переносилась.

Школа находится в Колпнянском районе. Реконструкция двухэтажного здания обошлась в 61 миллион рублей.

Как рассказли в пресс-службе правительства Орловской области, подрядчик выполнил значительный объём работ. В школе обновили кровлю, заменили инженерные сети, окна, установили новое напольное покрытие, паркетный и спортивный полы, двери, санузлы.

На базе школы функционируют современные классы «Точка роста» и «Центр детских инициатив» с интерактивными досками.

Ремонт проводился в рамках регионального проекта «Всё лучшее – детям» и национального проекта «Молодёжь и дети».

ИА «Орелград»