В Орловской области наконец-то открыли Тимирязевскую школу

Ремонт должен был завершиться 10 октября.
Однако дата несколько раз переносилась.
Школа находится в Колпнянском районе. Реконструкция двухэтажного здания обошлась в 61 миллион рублей.
Как рассказли в пресс-службе правительства Орловской области, подрядчик выполнил значительный объём работ. В школе обновили кровлю, заменили инженерные сети, окна, установили новое напольное покрытие, паркетный и спортивный полы, двери, санузлы.
На базе школы функционируют современные классы «Точка роста» и «Центр детских инициатив» с интерактивными досками.
Ремонт проводился в рамках регионального проекта «Всё лучшее – детям» и национального проекта «Молодёжь и дети».
