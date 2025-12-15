На Орловщине под уголовный суд угодили 30 подростков

Любопытные статистические данные привели в Орловском областном суде.

В Орловском областном суде состоялось межведомственное совещание по защите прав несовершеннолетних. Оно прошло в формате круглого стола на тему: «Защита конституционных прав несовершеннолетних в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве». В его рамках были озвучены некоторые статистические данные. В частности, прозвучала информация о том, что в первом полугодии 2025 года суды региона рассмотрели 25 уголовных дел в отношении 30 несовершеннолетних. Доля таких дел в общем количестве составила 2,43 процента.

Как сообщила пресс-служба Орловского облсуда, в 2023 году было рассмотрено 69 уголовных дел на 77 подростков (2,37 процента относительно общего числа рассмотренных уголовных дел за этот период), в 2024 году – 66 дел на 77 несовершеннолетних (2,56 процента). Кому-то из подростков повезло. Так, в 2023 году было прекращено 30 уголовных дел на 34 человек, в 2024 году – 23 дела на 25 человек, в первом полугодии 2025 года – 6 дел на 6 подростков.

«Общее число осужденных несовершеннолетних в 2023 году составило 42 лица, в том числе за особо тяжкие преступления – 4 лица, тяжкие преступления – 32 лица, за преступления средней тяжести – 4 лица, за преступления небольшой тяжести – 2 лица, перечислили в пресс-службе Орловского облсуда. – Общее число осужденных несовершеннолетних в 2024 году составило 49 лиц, в том числе за особо тяжкие преступления – 4 лица, тяжкие преступления – 38 лиц, за преступления средней тяжести – 5 лиц, за преступления небольшой тяжести – 2 лица».

В первом полугодии 2025 года в регионе были осуждены 24 несовершеннолетних, причем 20 из них получили наказание за тяжкие преступления, остальные – за преступления средней и небольшой тяжести. В качестве основных видов наказания в Орловской области чаще всего назначают штрафы, а также условное и реальное лишение свободы. От наказания несовершеннолетние осужденные освобождались в основном после изменения категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести и примирения с потерпевшим, добавили в пресс-службе Орловского областного суда.

ИА «Орелград»