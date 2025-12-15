КСП одобрила проект бюджета Ливен на 2026 год

Главный финансовый документ города уложился в рамки Бюджетного кодекса РФ.

Проект решения «О бюджете города Ливны Орловской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», по мнению Контрольно-счетной палаты города Ливны, может быть принят к рассмотрению Ливенским городским Советом народных депутатов. Такое заключение выдала КСП, изучившая проект главного финансового документа перед тем, как тот поступил на обсуждение депутатов в окончательной редакции.

Основные характеристики бюджета города Ливны таковы: общий объем доходов прогнозируется на 2026 год в сумме 1,66 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 1,542 миллиарда рублей и на 2028 год – в сумме 1,647 миллиарда рублей; общий объем расходов на 2026 год – в сумме 1,707 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 1,589 миллиарда рублей, на 2028 год – в сумме 1,686 миллиарда.

Бюджет города на 2026 год спрогнозирован с дефицитом в сумме 46,311 миллиона рублей, что составляет 9,6 процента от общего объема доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. На плановый период 2027 года прогнозируется дефицит в сумме 46,48 миллиона рублей или 9,3 процента, на 2028 год – 38,85 миллиона рублей, или 7,6 процента. Установленный статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предел дефицита (10 процентов) не превышен, отмечает КСП.

В расходной части планируется следующее распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ: в 2026 году – по 20 программам из 22 на сумму 1,418 миллиарда рублей, что составит 83,1 процента от общей суммы расходов бюджета города; в 2027 году – по 20 программам из 22 на сумму 1,323 миллиарда рублей, или 83,3 процента; в 2028 году – по 20 программам из 22 на сумму 1,4 миллиарда рублей, или 83,1 процента.

Резервный фонд администрации города Ливны на 2026 год предусмотрен в сумме 10,2 миллиона рублей, на плановый период 2027 и 2028 годов – по 6 миллионов рублей ежегодно. В проекте бюджета соблюден принцип сбалансированности бюджета в соответствии со статьей 33 БК РФ, отмечает также КСП. Доходная часть бюджета сформирована на основании прогноза социально-экономического развития города Ливны на 2026-2028 годы.

ИА «Орелград»